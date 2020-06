Sportief directeur Napoli bevestigt: "Mertens tekent binnenkort bij"

Het contract van Dries Mertens loopt na dit seizoen af en heel wat Europese topploegen stonden in de rij om de Belgische aanvaller in te lijven. Maar uiteindelijk kiest Mertens toch voor een verlengd verblijf in Napels, waar hij het de voorbije 7 jaar tot clubtopschutter schopte.

"De onderhandelingen met Dries zijn op de goeie weg", zegt sportief directeur Giuntoli. "Binnenkort zal de aankondiging komen."

"Dries is bijzonder gehecht geraakt aan het shirt. Naar mijn mening is hij met zijn hoofd altijd bij Napoli gebleven. Al heeft er bij ons uiteraard wel altijd de angst geleefd dat we hem konden verliezen."

Ook de contractverlenging van José Callejon, een andere oudgediende, lijkt in orde te komen. "Dries en José zijn 2 jongens die Napoli veel gegeven hebben", zegt Giuntoli.