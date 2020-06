Rohan Dennis ontpopt zich steeds meer tot Koning van het eRacen

Het wegwielrennen ligt door van de wereldwijde coronacrisis nog stil tot 1 augustus en dus houden de toprenners overal ter wereld zich (onder andere) bezig met virtueel koersen.

De Team Ineos eRace Classic was een nieuwe koers in die optiek en opnieuw was het een kolfje naar de hand van hardrijder Rohan Dennis.

De 30-jarige regerende wereldkampioen tijdrijden trok vroeg in de race op zijn rollen in de aanval en wist net uit de greep van de achtervolgende groep te blijven.

De Brit Ben Swift werd 2e, de Nederlander Dylan van Baarle 3e. Geraint Thomas moest vrede nemen met de 10e stek en Chris Froome eindigde buiten de top 10.

Rohan Dennis ontpopt zich steeds meer tot de virtuele koerskoning. De voorbije weken won hij ook al 2 etappes in de virtuele Ronde van Zwitserland en een eerste eRace tegen zijn ploegmaats bij Ineos.