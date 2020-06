"Naser heeft geen 3, maar 4 overtredingen begaan tegen dopingregels"

Eerder deze week raakte bekend dat Salwa Eid Naser, de regerende wereldkampioene op de 400 meter, 3 keer binnen 12 maanden gezondigd had tegen de whereabouts-regels. Dat kan de Bahreinse atlete een schorsing opleveren.

Naser schreeuwde gisteren nog haar onschuld uit, maar vandaag heeft de AIU bekendgemaakt dat de 400m-loopster geen 3, maar 4 keer niet in orde was met haar whereabouts.

De AIU laat weten dat het onderzoek naar de 3 gemiste dopingcontroles van de atlete al liep tijdens de WK in Doha. "Destijds is ze niet voorlopig geschorst", zegt de AIU over Naser, die voorlopig geschorst is.