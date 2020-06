Lefevere: "Kiezen niet voor bubbels, wel met 50 man op hoogtestage naar Italië"

Deceuninck-Quick Step won begin maart de laatste 2 koersen in België, met Kasper Asgreen in Kuurne en Fabio Jakobsen in de GP Monseré. Sindsdien ligt de koers door corona op zijn gat, maar na 3 maanden gloort er licht aan de horizon. Teammanager Patrick Lefevere: "We gaan in juli op hoogtestage naar Italië." Vechten voor een andere financiering in de koers wil hij nu niet: "De hele maatschappij ligt op de grond."

Patrick Lefevere blikt nog even terug: "Van begin maart tot nu is een lange periode. En het is allemaal zo plots gekomen. We wisten wel dat er iets aankwam, maar hoe niet." "De jongens hadden de hele winter keihard getraind en op hun lijn gelet. We wonnen dit jaar ook al 15 koersen. Maar dat zijn de mensen natuurlijk al vergeten", lachte Lefevere. Zijn zijn renners op het goeie pad gebleven in de coronaleegte? "Ik heb dat niet persoonlijk gecontroleerd. Ze worden verondersteld van prof te zijn. Ik heb meteen na de instelling van de lockdown de staf wel de opdracht gegeven om de renners gerust te laten. Want ik kan me heel goed voorstellen dat dat mentaal verschrikkelijk moet zijn." "Ik heb wel nog telefonisch contact gehad met de renners. Maar ik heb ook 5 ploegleiders en 4 trainers, als iedereen begint te bellen is het ook niet meer leuk." Na de mentale rust komt nu stilaan weer de opbouw: "Volgende week gaan we enkele dagen samen trainen in de Vlaamse Ardennen."

"Van 6 tot 23 juli op hoogtestage naar Italië met 50 man"

De eerste grote afspraak op de nieuwe coronakalender van de UCI is pas op 1 augustus met de Strade Bianche. Dat is nog lang. In eigen land is er ondertussen een voorstel om al vroeger te beginnen op gesloten circuits zonder publiek. Wat vindt Lefevere daarvan? "Dat is een goed voorstel, omdat je dan weer wat competitie hebt, weliswaar niet op WorldTour-niveau. maar je koerst toch al." Lefevere heeft evenwel nog andere plannen: "Van 6 tot 23 juli gaan we op hoogtestage naar San Pellegrino in Italië met heel de ploeg." Dat gaat om een verplaatsing en stage met 50 mensen. Kan dat wel in deze tijdenn? "Dat zal kunnen", klinkt Lefevere stellig. "We waren eerst van plan om zoals andere ploegen 3 verschillende bubbels te maken. Maar we gaan dat niet doen." Hij legt uit waarom: "Italië is open. Als er ander publiek in die hotels zit en er wordt iemand ziek, dan weet je niet van wie dat komt. Als je allemaal exclusief in 1 hotel zit en er iemand ziek wordt, weet je dat het van bij ons komt." "Wij gaan testen voor we vertrekken. 9 juni wordt er al getest. We hebben een grote camper. Iedereen komt op zijn uur, camper binnen en camper buiten. Het is een hele organisatie, die ook geld kost. Maar het moet en als het dat maar is... We hebben al meer meegemaakt."

"Mijn budgetten voor 2021 zijn gelukkig rond"

Voor Lefevere is het belangrijk dat de koers in augustus opnieuw kan beginnen. Anders stopt het eigenlijk en heeft hij geen ploeg meer. Dat zei hij een maand geleden al in Extra Time Koers en herhaalde hij vandaag: "Al kan ik alleen voor mijn ploeg spreken. Maar er is zoiets als "Radio Peloton", je hoort elkaar wel eens. Als er dit jaar geen competitie meer zou zijn, weet ik niet hoeveel ploegen zouden overleven." "Ik weet wel dat mijn budgetten voor 2021 rond zijn. Gelukkig moest ik geen nieuwe contracten negociëren. Als de pest weg is, kunnen we in 2021 rijden. Maar voor 2020 niet meer koersen zou een drama zijn." Wat met de Latijns-Amerikaanse renners, waar het virus nog welig tiert. Lefevere sust: "Jullie kijken wellicht naar Brazilië, maar Colombia bijvoorbeeld was veel strenger dan bij ons. Ik heb één Colombiaanse renner (Hodeg, red). Die mocht met een pas 1 uur per week naar de supermarkt gaan. Voor de rest mocht hij niet buiten."

"Iedereen in ploeg is akkoord gegaan met mijn voorstel tot inleveren"

Om de financiële moeilijkheden het hoofd te bieden hebben heel wat ploegen hun renners gevraagd van in te leveren. Lefevere: "Ik heb een totale inspanning gevraagd van iedereen. Ik ben begonnen met mezelf. Ik heb mezelf niet meer betaald. Dat lijkt me ook logisch." "Iedereen die me kent, weet dat ik niet over cijfers praat, al horen de media dat graag. Ik doe het niet, maar iedereen in de ploeg - van staf tot renners - is akkoord gegaan." Wat met de sponsors en hun bijdragen? "Sponsors zijn zakenmensen, die hebben ook veel slaag gekregen. Soms duizenden mensen op technische werkloosheid moeten zetten, of cijfers die zakken tot 30 à 50 procent van het normale." "Die vinden het ook niet normaal dat ze 4 maanden moeten betalen zonder dat er return is, behalve dan op new media en in de virtuele races." De coronacrisis heeft dus een enorme impact. "Ik denk voor iedereen. Er zijn een paar uitzonderingen in Frankrijk, die in januari hun hele jaarbudget krijgen. Dan kan de sponsor moeilijk zeggen om het terug te geven, tenzij hij zegt dat hij het aftrekt van volgend jaar."

"Niet op tafel kloppen als maatschappij op grond ligt"

De wielerwereld staat op financieel vlak zwak. Het peloton leeft voor 95 procent van sponsors en krijgt geen tv-rechten in tegenstelling tot het voetbal. Lefevere: "We hebben nog een beetje startgeld, maar dat stelt niks voor. Zo rijden we de Tour met 30 mensen voor 25 dagen voor 40.000 euro." Een paar van zijn collega's vindt het dan ook nu het moment om op tafel te kloppen. Lefevere gaat niet met hen akkoord: "De hele maatschappij ligt momenteel op de grond. Economisch, sportief,... Maar je kunt ook leven zonder sport. Ik vind het niet het moment om te gaan vechten als je in crisis bent. Ik vind dat je moet vechten als je sterk staat. Maar dan hebben de meesten de ballen niet om dat te doen." Die oefening maken is trouwens heel moeilijk: "We hebben geen stadion, we hebben geen tickets, geen tv-rechten. Het is moeilijk te veranderen."