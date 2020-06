Gregg Popovich waarschuwt: "Er moeten stop-borden komen in de VS"

Gregg Popovich is niet alleen de coach met het meeste aantal overwinningen in de NBA, hij overstijgt zijn sport geregeld met uitgesproken politieke en sociale standpunten.

Ook na de dood van George Floyd, die eind mei in de VS door bruut politiegeweld om het leven kwam, blijft de 71-jarige Popovich niet aan de zijlijn staan.

"De situatie rond racisme in de VS is zoals een gevaarlijk kruispunt in een of andere wijk. Je weet dat er op een dag iets ergs zal gebeuren, maar niemand grijpt in", zegt de coach van de San Antonio Spurs.

"Wanneer er dan, op een dag, een jongeman sterft, zet men er een stop-bord. Welnu, het is de hoogste tijd dat we overal in het land zulke stop-borden zetten, want de VS is in gevaar. En de reden hiervan is raciaal."

"Ik ben gewoon beschaamd als blanke persoon dat zoiets kan gebeuren. Een soortgelijke lynchpartij zie je normaal alleen in boeken. Daarin worden zwarten opgehangen, en verbazen we ons daarover. Maar nu zien we het gewoon gebeuren. Dat had ik nooit gedacht."

Popovich hekelde enkele dagen geleden al de manier waarop de Amerikaanse president Donald Trump omgaat met de protesten in zijn land. De dood van George Floyd leidt in de VS al dagenlang tot heel wat onrust.