Enzo Wouters: "Iedereen zal 110% zijn als we op 1/7 weer mogen koersen"

"Als er getest moet worden, is dat voor mij geen probleem. Het zou zeker een goed initiatief zijn als dat verplicht zou zijn voor iedereen. Ik heb me zelf ook al een keertje laten testen."

"Voor de renners is het wel belangrijk dat we ons weer kunnen tonen op tv, want de sponsors hebben de voorbije maanden weinig teruggekregen."

"Het is natuurlijk nog even wachten welke koersen er zo snel georganiseerd kunnen worden, want 1 juli is kort dag."

"Er was er altijd gezegd 1 augustus. Ik denk dat iedereen superblij is dat het nu een maand eerder al kan", zegt Enzo Wouters.

Hoe is Wouters de voorbije maanden door gekomen? "De motivatie was er elke training", klinkt het.

"Mijn seizoen was heel goed begonnen en mijn vorm was goed. Op training ben ik dus gewoon blijven werken zoals ik deed, omdat ik wist dat ik goed gestart was."

"Het mooie weer nodigde natuurlijk ook uit om te fietsen. In de eerste drie weken heb ik veel met de mountainbike en de gravelfiets gereden, maar daarna snakte ik wel echt naar de koersfiets. Ook in de ploeg zijn we elkaar onderling blijven motiveren."

"Ik verwacht dat het zeker de moeite zal zijn als we weer gaan koersen, iedereen zal aan 110% beginnen. Het niveau wordt hoog, want in die laatste maand zal iedereen nog een tandje bij zetten. Om te zien hoe ver je echt staat, daar zal de eerste koers meer duidelijkheid over geven."