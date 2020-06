Eden Hazard speelt eerste wedstrijd(je) sinds 22 februari

Hazard hinkte op 22 februari naar de kant toen hij met Real op bezoek was bij Levante. Een enkelblessure speelde hem parten en op 5 maart werd de dribbelkont in Dallas (VS) geopereerd.

Tijdens de verplichte coronapauze volgde Hazard een individueel programma. Bij de start van de groepstrainingen begin juni kon hij meteen aanhaken. Uiteindelijk miste Hazard de voorbije drie maanden nauwelijks wedstrijden.

Gisteren organiseerde trainer Zinédine Zidane op het oefencomplex van de Madrilenen een volwaardig oefenduel met de selectie: 11 tegen 11.

Zidane kon rekenen op een nagenoeg volledig fitte selectie. Enkel de lichtgeblesseerde Gareth Bale en de langdurig geblesseerde Luka Jovic waren afwezig.

Het witte team, met Hazard en Thibaut Courtois in de gelederen, rijfde de overwinning binnen.