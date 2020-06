Cycling Vlaanderen bereidt nieuwe kalender voor met koersen in juli

Het groene licht is zopas gegeven: vanaf 1 juli mogen in ons land meer dan 50 sporters deelnemen aan competitiewedstrijden. Dat geldt dus ook voor het wielrennen.

"Programma de komende dagen finaliseren"

Frank Glorieux is de CEO van Cycling Vlaanderen. Hij is tevreden met de versoepelingen vanaf 1 juli, al betekent dat ook dat hem en zijn medewerkers de komende dagen nog heel wat werk te wachten staat.



"Maandag 8 juni is voor ons een heel belangrijke dag. Dan hopen we de handtekening van minister van Sport Ben Weyts te krijgen om koersen in juni in klein formaat en in juli in groter formaat toe te laten", zegt Glorieux.

"Zaterdagavond hebben we van het kabinet al te horen gekregen dat we vanaf 1 juli met grotere pelotons kunnen koersen, omdat in wedstrijden de limiet van 50 deelnemers opgeheven wordt."

"Dat is de eerste stap naar écht koersen. Alles was geannuleerd tot 31 juli, dus is het nu alle hens aan dek om een noodprogramma op te maken. Maar er ligt al veel klaar. We hebben de voorbije weken al hard gewerkt om een programma klaar te hebben."

"We zullen dat programma de komende dagen finaliseren. Hopelijk kunnen we de kalender voor juli dan vrijdag publiceren. Er zijn veel disciplines en veel categorieën, maar we willen sowieso voor iedereen in juli wat koers aanbieden."

"Iedereen staat alvast te popelen om te kunnen koersen. Koersen dwars door de Vlaamse Ardennen gaan we niet kunnen organiseren, maar we zullen alternatieven aanbieden waarin de renners hun beentjes genoeg kunnen strekken."