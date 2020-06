Cercle-preses: "20 ploegen in 1A, weg met meervoudig stemrecht én 3 onafhankelijke bestuurders"

Het blijft verwarring troef in ons voetbal. Nu komt Cercle Brugge weer met een opmerkelijke zet: de vereniging wil volgend seizoen geen 1A met 16 ploegen, maar met 20. Voorzitter Vincent Goemaere verklaart zich nader: "Onze vrees is of het straks wel mogelijk is om te voetballen, gezien wat er momenteel juridisch allemaal loopt."

Cercle gaat in tegen de beslissingen genomen door de Algemene Vergadering van de Pro League op 15 mei, waar het klassement na 29 speeldagen als definitief eindpunt van de competitie werd vastgesteld. Club Brugge is zo kampioen, Waasland-Beveren zakker. Volgend seizoen zou er opnieuw met 16 clubs en beperkte play-offs in 1A gespeeld worden. Cercle wil niet dat stadsgenoot Club de titel moet inleveren, maar wil wel dat er in 1A plaats is voor degradant Waasland-Beveren en de 1B-clubs Beerschot, OHL, Westerlo en Union. Cercle wil dat er minimaal 2 seizoenen met 20 gespeeld wordt, zonder play-offs en met 1 zakker en 1 barragist. Cercle liet deze punten ter stemming noteren op de agenda van de Algemene Vergadering van volgende vrijdag. Goemaere legt de beweegreden uit, waarbij hij verwijst naar de massa aan procedures die bij de rechtbank, bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) of bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) lopen: "Onze vrees is of het mogelijk is om straks te voetballen, gezien wat er juridisch momenteel allemaal loopt." "Zullen er bepaalde uitspraken gedaan worden in augustus of september die de competitie misschien opnieuw zullen stilleggen? Ik weet het niet. Ik denk dat het nu van alle belang is dat we samen de problemen aanpakken, dat we met een frisse start het volgende seizoen kunnen aanvatten en dit in het belang van alle ploegen." "Wij denken bij Cercle dat wat wij voorstellen een mogelijke oplossing kan zijn voor alle ploegen. Het was niet de bedoeling om dit in de media uit te spelen. Maar bij deze geef ik graag wat meer uitleg." "Ik denk dat het momentum er is om samen om de tafel te zitten en dit samen op te lossen voor alle ploegen. De 20-teamscompetitie droeg al altijd mijn voorkeur weg en is naar volgend seizoen volgens mij een perfecte oplossing. (lees meer van Goemaere onder video)

Het stukje in het Journaal:

"1A met 20, 1B met 14 én belofteploegen"

Goemaere wil niet raken aan het vorige seizoen: "Ik denk dat Club Brugge sowieso de kampioen is. Daar willen we niet aankomen. Waasland-Beveren zakt, maar we willen ze weer opvissen. Samen met Beerschot, Westerlo en Union." "We willen gewoon een sterke Belgische competitie. Zonder play-offs, maar met voldoende wedstrijden, zodat er voldoende inkomsten zijn voor alle ploegen in deze moeilijke periode." Wat met 1B? "Ik ben zelf geen voorstander van 1B, maar ik zie wel wat in het voorstel van Club Brugge, dat een aantal belofteploegen wil toevoegen. Met de 4 resterende ploegen en met 2 ploegen die opgevist worden komen we zo tot een competitie van 14 ploegen."

Union.

Goemaere wil nog wijzigingen: "Alle ploegen 1 stem is eerlijker"

Tot daar wat het competitieformat betreft, maar de baas van Cercle heeft nog andere veranderingen op het oog binnen de Pro League. "Ik denk dat het meervoudig stemrecht, iets wat in België toch al 100 jaar geleden is afgeschaft, best ook afgeschaft wordt." Nu heeft een G5-club 3 stemmen, een k11-club 2 en een 1B-club 1. Goemaere wil 1 club, 1 stem: "Ik denk dat dat de juiste balans zal houden. De Pro League is er om 24 profploegen te verenigen. Ik denk dat alle ploegen 1 stem verdienen en dat we dan naar een eerlijker systeem kunnen gaan. Ik denk dat de balans op dit moment weg is en dat een aanpassing noodzakelijk is." "Je komt nu soms snel tot een meerderheid bij een keuze die niet altijd in het belang is van de kleinere ploegen. We ontkennen het belang van de grote ploegen niet, maar je hebt ook kleine ploegen nodig om een competitie te vormen. Wat Goemaere daar in 1 adem aan toevoegt, zijn 3 onafhankelijke bestuurders voor de Pro League: "Ik denk dat het als bestuurder van een voetbalploeg niet makkelijk is om bepaalde beslissingen altijd onafhankelijk te houden. Je denkt automatisch wel eens wat er inzit voor onze ploeg." "Ik denk dat je met onafhankelijke bestuurders dat evenwicht herstelt, wat alleen maar in het belang van het Belgische voetbal zal zijn." Er zijn nu verschillende mensen met verschillende petjes in de Pro League. Bvb. Peter Croonen is voorzitter van de Pro League én voorzitter van Genk. Mehdi Bayat doet het op dat vlak nog "beter": hij is naast bestuurder van de Pro League ook voorzitter van Charleroi én van de Belgische bond. Virton en Antwerp hebben daartegen een klacht ingediend.

Mehdi Bayat, voorzitter van Charleroi en de KBVB en bestuurder van de Pro League.

"Ik heb al veel berichtjes gekregen van mensen die mijn oproep steunen"

Cercle staat niet alleen met deze visie, laat Goemaere verstaan. "Ik heb al heel wat berichtjes gekregen en ik hoop dat deze mensen vrijdag ook de juiste keuze zullen maken." "Velen zeggen: "Eindelijk iemand die het opneemt voor het Belgisch voetbal." Ik doe het inderdaad daarvoor, maar niet voor die gelukwensen. Ik hoop echt dat men mij steunt en dat we het samen opnemen voor het Belgische voetbal." Creëert hij nu nog niet meer chaos? "Ik denk dat dit voorstel de oplossing is voor de chaos die er al is. Dat moeten we onder ogen zien. Het is nu het moment om die chaos op te lossen en we straks op een normale manier kunnen beginnen te voetballen." "Zodat we ons kunnen concentreren op de problemen die er écht zijn. Want door corona zitten we in een heel moeilijke periode: kunnen we voetballen met of zonder publiek, wat zijn de economische inkomsten? We weten het niet. Dat heeft onze focus nodig en niet alle juridische zaken die lopen. Ik denk dat dat onze taak is en dat is ook mijn oproep." "De kleinere ploegen die ons contacteren zijn allemaal voor, ik hoop dat dat ook gevolgd wordt door een aantal grotere ploegen. Ik zeg nu niet dat een competitie met 20 ploegen er komt, ik hoop dat men zich daar op een nuchtere manier voor openstelt en er gezond over discussieert."

Ik denk dat mijn voorstel een is om de chaos die er is op te lossen. Zodat we de échte problemen kunnen aanpakken. Vincent Goemaere

Goemaere is kandidaat-lid raad van bestuur Pro League

Op de Algemene Vergadering van vrijdag moet er ook gestemd worden over 8 zitjes binnen de raad van bestuur van de Pro League. De mandaten van de 4 G5-vertegenwoordigers (Marc Coucke/Anderlecht, Michel Louwagie/AA Gent, Vincent Mannaert/Club Brugge en Bruno Venanzi/Standard) en de 4 K11-vertegenwoordigers (Mehdi Bayat/Charleroi, Joseph Allijns/KV Kortrijk, Eddy Cordier/Zulte Waregem en Patrick Orlans/Oostende) moeten vervangen worden. 1B-vertegenwoordiger Philippe Bormans (Union) is veilig, net als voorzitter Peter Croonen (Racing Genk) en CEO Pierre François. In de loop van de dag raakte bekend dat Goemaere zich ook officieel verkiesbaar heeft gesteld voor een K11-zitje. Ook David Meekers (STVV) en Joseph Radermacher (Eupen) zouden interesse hebben in een zitje. De meeste zetelende bestuursleden zullen ook opnieuw kandidaat zijn voor een verlengde termijn.