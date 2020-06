Virton schrijft cynische brief aan BAS: "Jullie hebben het voetbal heruitgevonden"

Op de 23e speeldag van 1B won Virton met 1-0 tegen Beerschot, maar omdat het doelpunt viel terwijl de ref de Kielse muur nog aan het bijsturen was, ging Beerschot tegen deze nederlaag in beroep.

Een zaak die door het verloop van de competitie (Virton kreeg geen licentie en zakt naar 1e amateur, Beerschot haalde sowieso toch de promotiefinale) eigenlijk voorbijgestreefd was. Maar toch besliste het BAS dat die match alsnog herspeeld moet worden.

"Na een pseudo-juridische argumentering waarin een kat zijn jongeren niet meer terugvindt, is het BAS erin geslaagd het voetbal opnieuw uit te vinden", is de cynische toon van Virtons open brief gezet.

"Jullie hebben met jullie glazen bol de non-verbale communicatie van de scheidsrechter kunnen interpreteren en zijn zo tot de conclusie gekomen dat de match herspeeld moet worden. Nochtans erkennen jullie dat de ref de spelers van Virton niet gevraagd had te wachten."