VIDEO: Arsenal rolt Charlton op tijdens oefenpot in leeg Emirates Stadium

In de aanloop naar de Premier League-hervatting mogen Engelse clubs onder strikte voorwaarden opnieuw oefenwedstrijden spelen. Spelers mogen voorlopig niet samen op de bus, waardoor de voetballers van beide teams in hun eigen auto naar het stadion afzakten.

Bovendien arriveerden ze daar in hun spelersplunje, want de kleedkamers in het stadion mogen nog niet open. Een scheidsrechter was er niet: de coaches van beide teams leidden de wedstrijd in goede banen.

In het lege Emirates Stadium was het Eddie Nketiah die de hoofdrol opeiste. De 21-jarige Engelsman trof 3 keer raak. Ook Lacazette, Aubameyang en Willock pikte hun goaltje mee.

Arsenal moet op 17 juni opnieuw aan de bak in de Premier League. De Gunners maken dan de moeilijke verplaatsing naar Manchester City.