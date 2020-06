Topklimmers tonen kunnen op speedmuur in Puurs: "Zoals 100m sprint"

Samen met Celine Cuypers (21) test hij de nieuwe muur van klimcomplex Klimax in Breendonk , de grootste club van het land, uit. En dat geeft een geweldig gevoel. Lis: "Je gaat heel snel omhoog. Je bent buiten adem als je bovenkomt. Je kunt het een beetje vergelijken met de 100 meter spurt. Het is ook altijd een challenge, want je klimt met zijn tweeën tegen elkaar. Het geeft een motiverend gevoel om altijd maar rapper te gaan."

Speedklimmen is het spectaculairste onderdeel van het muurklimmen, dat in 2021 een nieuwe disicipline is op de Olympische Spelen in Tokio. Twee deelnemers moeten zij aan zij over een route met dezelfde grepen zo snel mogelijk de top bereiken van een 15 meter hoge overhangende muur. Daar tikken ze af, waarna een klok hun tijd aangeeft.

"Route is op elke speedmuur dezelfde"

Kan ze die kloof overbruggen? "Sneller en sneller gaan wordt elke keer exponentieel moeilijker. De hele beweging moet namelijk sneller gaan. Dat is heel moeilijk en ik weet niet of dat gaat lukken."

Cuypers, die mooie resultaten liet optekenen bij de jeugd, is nog maar net begonnen met speed. "Mijn tijd van 9 seconden is oké, maar bij wereldkampioenschappen draait het rond 7 seconden."

Lis: "Ik kan zeker nog verbeteren. Deze sport wordt nog niet veel gedaan, er waren weinig trainingsmogelijkheden. Nu deze wand er is, kunnen we er voluit voor trainen."

"OS 2021 is misschien nog te vroeg, maar op OS 2024 hopen we Belg te hebben"

Muurklimmen is vanaf 2021 olympisch, waarbij de 3 disciplines (speed, lead, bouldering) gecombineerd worden. Dankzij de investering in deze muur mogen de Belgen stille ambities koesteren. Dat zegt topsportcoach Liselotte De Bruyn: "We hebben in België veel jonge opkomende talenten. Misschien is 2021 nog een klein beetje te vroeg, maar voor 2024 hopen we iemand te hebben die kan deelnemen aan de Spelen."

Lis (30) zal dat niet zijn: "Je moet internationaal uitblinken in speed, lead én bouldering. Op dit moment is dat voor mij qua combinatie van werk en training niet haalbaar. Er zijn een aantal Waalse en Vlaamse klimmers die nu al naar de 7 à 8 seconden gaan. Met de nodige training en coaching is er voor hen een mogelijkheid."

Cuypers droomt alvast: "Iedereen wil naar de Olympische Spelen gaan, denk ik. Realistisch gezien is dat heel moeilijk, want je moet echt bij de besten van de wereld zijn om daar te raken, maar we gaan er voor blijven trainen. Voorlopig kom ik nog niet in de buurt."