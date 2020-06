TAS behandelt vanaf maandag beroep van City tegen Europese uitsluiting

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne buigt zich vanaf maandag over het beroep dat Manchester City aantekent tegen zijn Europese uitsluiting voor 2 seizoenen. De club van Kevin De Bruyne hield zich niet aan de regels van de Financial Fair Play, maar betwist dat. Door de coronacrisis wordt de zaak met videoverbindingen behandeld.