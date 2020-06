Pfaff haalt herinneringen op aan EK-finale 1980: "Duitsers hebben afgezien"

Jean-Marie Pfaff glimt nog altijd van trots als hij terugdenkt aan zijn carrière en dan zeker aan het EK 1980. "Dat was mijn eerste grote toernooi en we haalden meteen de finale. Daar ben ik trots op. Met een beetje meeval hadden we zelfs gewonnen."

Nochtans trokken de Rode Duivels grote ogen bij de loting. "Eerst tegen Engeland, waarvan je op voorhand hoopt dat de schade beperkt zal blijven. Daarna tegen Spanje en dan al meteen de halve finales tegen Italië. In Italië. En dan in de finale tegen Duitsland (West-Duitsland toen nog). Dat waren de beste 4 landen ter wereld op een rij."

"Wie had kunnen denken dat we daar de finale zouden halen? Daar zouden ze nu meteen voor tekenen. Maar we waren in het toernooi gegroeid. Wij waren een ploeg met een kop op en geloofden in onszelf. Die Duitsers hebben afgezien tegen ons."

De Rode Duivels maakten in de 75e minuut gelijk, dankzij een penalty van René Vandereycken. "De bedoeling was om de verlengingen te halen. We probeerden hier en daar wat tijd te winnen. Maar het is niet gelukt."

Bij de 2-1 van Hrubesch, in de 88e minuut, ging Pfaff zelf niet helemaal vrijuit. "We wisten nochtans dat ze bij corners altijd naar de 1e paal gingen. Dat is een foute inschatting geweest van mij."

"Dat was om dood te vallen, of je nu verliest door jouw fout of niet. Maar je verliest niet alleen, wel samen. Mocht ik het mogen overdoen, dan zou ik het natuurlijk anders doen. Maar het is nu zo. Als keeper moet je altijd vooruit kijken. Als je achterom kijkt, is het goal."