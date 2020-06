Na 5 maanden revalideren is Luis Suarez weer fit voor de dienst

Luis Suarez werd begin dit jaar geopereerd aan de meniscus van zijn rechterknie. Die operatie leek op dat moment een einde te maken aan zijn seizoen, maar door de coronabreak kan de Uruguayaan dus toch nog in actie komen.

"De dokters hebben groen licht gegeven", laat Barcelona weten na een revalidatieperiode van zo'n 5 maanden. Suarez was dit seizoen goed voor 14 doelpunten in 23 wedstrijden. Zijn laatste match was de halve finale van de Spaanse Supercup begin januari.

Barcelona neemt het volgend weekend op de 1e speeldag na de coronacrisis op tegen Mallorca. In de Spaanse competitie staan er nog 11 speeldagen op het programma. Alle wedstrijden worden gespeeld achter gesloten deuren.



Ondertussen sukkelt Lionel Messi met een lichte quadricepsblessure. Barcelona hoopt de Argentijn te recupereren voor de herstart.