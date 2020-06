FIFA-voorzitter Infantino: "Geduldig zijn met fans in het stadion"

"In het voetbal zal er altijd plaats zijn voor de fans", zegt Gianni Infantino. "Voetbal in lege stadions is duidelijk niet hetzelfde, maar we moeten geduldig zijn wat betreft de beslissing wanneer we fans opnieuw in de stadions zullen toelaten."

"Wij zullen er blijven aan voortwerken om ervoor te zorgen dat het uiteindelijk op een veilige en verantwoordelijke manier weer kan."

Infantino en de FIFA werken ook aan een plan om een "beter voetbal voor de toekomst te creëren." Daarover zullen de nationale bonden en andere belanghebbenden ook geconsulteerd worden. "Door solidariteit kunnen we oplossingen vinden om tot een betere voetbalwereld te komen", klinkt het.