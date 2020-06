FC Kopenhagen wil binnenkort al 10.500 toeschouwers ontvangen

In Denemarken moet tot nu toe nog altijd achter gesloten deuren gevoetbald worden, maar wanneer de Deense regering maandag vermoedelijk toestemming geeft om evenementen tot 500 toeschouwers te organiseren, wil FC Kopenhagen meteen 10.500 fans ontvangen.

De Deense topclub heeft een plan klaar waarin het stadion wordt opgedeeld in 21 blokken van telkens 500 zitjes. Het Parkenstadion zou zo voor een vierde gevuld kunnen worden.

Fans moeten op verschillende tijdstippen naar het stadion komen en worden via verschillende ingangen het stadion binnengeloodst. Zo zou het risico op besmetting zo klein mogelijk gehouden worden.

Over een jaar zou het Parkenstadion bomvol moeten zitten, want het is de plaats waar Denemarken en België elkaar ontmoeten op het EK.