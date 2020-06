Coronaprotocol voor onze profclubs: wekelijks testen en training filmen

Alle clubs uit eerste klasse A en B hebben al richtlijnen over veiligheidsmaatregelen gekregen. Ze kunnen daar nog feedback over geven en ook de experten van de GEES moeten zich daar nog over buigen.

De bedoeling is snel een definitief en officieel draaiboek klaar te hebben.

Wat in het voorlopige document al opvalt, is dat er uitgebreid getest zal worden op het coronavirus en dat elke speler al z'n contacten zélf moet bijhouden. De Pro League wil dat de spelers alles tot in de puntjes registreren.

Een voetbalclub zal worden verdeeld in twee categorieën: in groep 1 bevindt zich iedereen die rechtstreeks contact heeft met de spelers. Mensen die wel in dezelfde ruimtes komen, maar geen direct contact hebben met de spelers behoren tot groep 2.



Iedereen uit categorie 1 zou wekelijks getest moeten worden op het coronavirus. Dat lijkt niet meteen evident voor de partners en de eventuele kinderen van de spelers, maar voor alle duidelijkheid: dit is een voorstel.

In die eerste groep zou ook iedereen moeten bijhouden met wie hij of zij in contact gekomen is. Spelers zouden zo "contact-tracers" van zichzelf worden.

Elke collectieve training zal ook gefilmd moeten worden om bij een positieve test risicocontacten zoals tackles te kunnen nagaan. En na de training is pas vanaf 1 juli douchen op de club weer mogelijk, maar dan wel afzonderlijk.

En ook vanaf 1 juli zijn weer wedstrijden met publiek toegelaten, al wordt dat aantal beperkt tot 200. Dat voetbal de komende maanden geen "simpel spelletje" zal zijn, moge duidelijk zijn.