Cercle Brugge wil volgend seizoen 20 clubs in 1A

Overigens moeten vrijdag ook de mandaten van de leden van de Raad van Bestuur goedgekeurd worden. Een eerste idee van het management om dat in een pakket – alle leden tegelijk laten herverkiezen – is afgevoerd. En vanaf nu vervalt ook de regel om een minimum aantal G5-leden (4) in de Raad te verzekeren.

Voorts vraagt Cercle ook een stemming over de opheffing van het meervoudig stemrecht. Nu hebben de G5 clubs drie stemmen, de K11 twee en de clubs uit 1B één. En ten slotte wil het ook een stemming over het toevoegen van drie onafhankelijke bestuurders aan de Raad van Bestuur van de Pro League.

Toen werd met een ruime meerderheid beslist om de stand na 29 speeldagen als eindstand te officialiseren. Club Brugge was zo kampioen en Waasland-Beveren moest naar 1B. Volgend seizoen spelen er in 1A 16 ploegen in een competitie met afgeslankte play-offs.

Een annulering van de competitie behoort tot de mogelijkheden. Dat betekent: geen titel voor Club, Waasland-Beveren blijft in 1A en Beerschot en OHL langer in 1B.

Juristen geven Waasland-Beveren grote kans bij het BAS

In een mail aan de clubs argumenteert Cercle Brugge zijn vragen met de bedenking dat op termijn naar 14 clubs gaan in 1A betekent dat er tien profclubs moeten verdwijnen.

Cercle wijst ook op het gevaar dat –door de juridische procedures die lopen – er in de loop van de competitie plots bijgestuurd moet worden omdat klagende clubs gelijk krijgen. En, zo zegt Cercle nog, enquêtes wijzen uit dat bijna 80% van de voetbalfans voorstander is van een formule zonder play-offs.

De kans dat er volgende week effectief een 2/3 meerderheid gevonden wordt voor een format met 20 ploegen, is niet groot, maar intussen zijn almeer meer K11 clubs gaan beseffen dat ze met de beslissingen op de AV van 15 mei een heel slechte zaak gedaan hebben. Bijvoorbeeld omdat ze mogelijk maar 30 wedstrijden zullen spelen of omdat ze bij een competitie met 14 clubs zelf uit de boot kunnen vallen.

De demarche van Cercle Brugge kan dan ook op veel sympathie rekenen bij de kleine(re) clubs. Daarom wacht men binnen het profvoetbal in spanning op de beslissing van het BAS in de procedure die Waasland-Beveren is gestart en waarbij de club de nietigverklaring van de AV van 15 mei vraagt. En dus ook van alle beslissingen die daar zijn genomen.

Juristen geven Waasland-Beveren daarbij een zeer grote kans en dat zou betekenen dat de hele procedure overnieuw gedaan moet worden. De kans dat er bij een nieuwe stemming opnieuw een voldoende grote meerderheid gevonden wordt voor dezelfde beslissingen als op 15 mei is onbestaande.

Een annulering van de competitie van vorig seizoen behoort dan ook nog tot de mogelijkheden. Dan is Club Brugge z’n titel opnieuw kwijt, blijft Waasland-Beveren in 1A en moeten Beerschot en OH Leuven nog een seizoen langer in 1B voetballen.

Peter Vandenbempt