Auditeur Mededingingsautoriteit geeft gevolg aan klacht Virton

Tot slot diende Virton een schadeclaim in tegen de KBVB om alle investeringen van de club en de opgelopen schade in het licentiedossier te verhalen. De Luxemburgers eisen 10 tot 15 miljoen euro terug.

Virton vecht heel wat licentiemaatregelen aan

Van de auditeur van de BMA kreeg Virton alvast goed nieuws. De klacht kreeg op verschillende punten een gunstig advies en wordt voorgelegd aan het Mededingingscollege op vrijdag 12 juni.

"Een uitspraak kan dus voor het einde van de maand verwacht worden", klinkt het. Het auditoraat moet vooraf aan de betrokken partijen haar bevindingen meedelen. Die vormen een analyse van de klacht en gelden als advies voor het Mededingingscollege.

Virton hekelt onder meer de dubbele rol van bondsvoorzitter Mehdi Bayat en de structurele belangenvermenging binnen het Belgische voetbal.

Volgens de advocaten van Virton tasten bovendien de huidige licentievoorwaarden de economische vrijheid van de clubs aan en zijn ze daardoor in strijd met het mededingingsrecht.

De club heeft het over een aantal continuïteitsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het verbod om een sponsoringcontract in rekening te brengen van een bedrijf dat gelinkt kan worden aan een bestuurslid van een voetbalclub

Verder hekelt Virton dat de licentieregels niet voor alle clubs gelden. Virton verwees naar de betrokkenheid van Wouter Vandenhaute, die ook gelinkt is aan makelaarsbureau Let's Play, bij RSCA. Intussen is Vandenhaute voorzitter van paars-wit. Ook de belangenvermenging van Marc Coucke, die eigenaar is van de tribune van KV Oostende en in die hoedanigheid een deal met een Amerikaanse overnemer bemoeilijkte. Intussen trad Coucke af als voorzitter van RSCA.