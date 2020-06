"Wellenreuther moet zich nog ontwikkelen, maar kan een topkeeper worden"

Timon Wellenreuther komt over van Willem II. "Niet een van de grootste ploegen in Nederland, maar ze hebben wel een heel goed seizoen achter de rug. Achterin waren ze heel stabiel, met weinig tegengoals. Dat is toch ook mede te danken aan de keeper", vindt Youri Mulder.

"Wellenreuther heeft een goed seizoen doorgemaakt bij Willem II, dat leuk en attractief voetbal speelt. Hij is het gewoon om met grote ruimtes voor zich te spelen. Daar is hij goed in. Hij is een keeper die op de Duitse leest geschoeid is. Op zijn lijn is hij echt goed."

Wellenreuther brak door bij Schalke 04. "Daar hebben ze een traditie in het opleiden van goeie keepers", weet Mulder, zelf ex-speler van Schalke.

"Hij had het even wat moeilijk in het begin van zijn carrière, maar hij is uitgegroeid tot een rustige keeper. Ik vind het een goeie keuze voor Anderlecht."