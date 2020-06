Spelersbus van Benfica aangevallen na gelijkspel, huizen van spelers beklad

Benfica-spelers Julian Weigl en Andrija Zivkovic hebben hun avond in het ziekenhuis doorgebracht. Ze werden geraakt door scherven toen de spelersbus werd aangevallen na de wedstrijd. Benfica was op een povere 0-0 blijven steken in zijn eerste match na 3 maanden coronapauze. En ook de huizen van enkele spelers werden onder handen genomen.