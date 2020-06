Pijlsnelle wereldkampioene op de 400 meter heeft dopingonderzoek aan haar been

Salwa Eid Naser (22) heeft Nigeriaanse roots, maar verdedigt op de atletiekpiste de kleuren van Bahrein.

Op het WK vorig jaar in Qatar verraste ze met de wereldtitel op de 400 meter. Naser plaatste ook een fenomenale tijd in de boeken: 48"14, de op twee na snelste chrono aller tijden op de baanronde. Het was bovendien de snelste tijd op die afstand sinds 1985.

Maar Naser - op het WK in 2017 in Londen al goed voor zilver - heeft nu een onderzoek aan haar been.

Volgens de organisatie die doping bestrijdt namens de internationale bond World Athletics heeft de Bahreinse loopster gezondigd tegen de regels rond de whereabouts.

Atleten moeten hun verblijfsgegevens invullen, zodat ze beschikbaar zijn voor dopingcontroles.

Welke inbreuk Naser heeft gepleegd, is niet bekend. Klopten haar gegevens niet of was ze niet tijdig op de doorgegeven afspraakplaats?

Wie in 12 maanden 3 keer zondigt, riskeert een schorsing.