Nederlander Pieter Weening (39) mag zich weer prof noemen

Pieter Weening koerste de voorbije jaren voor de procontinentale Roompot-ploeg, maar dit jaar zat hij zonder werk. Nu niet meer, Trek-Segafredo geeft hem onderdak tot het einde van het seizoen.

"Daar ben ik erg blij mee", reageert Weening op de website van het team. "Ik ga me 150 procent geven. Hopelijk kan ik bijdragen aan mooie uitslagen."

"Ik voel alleszins dat ik het WorldTour-niveau nog aankan. Ik ben altijd blijven trainen. Sinds februari was ik aan het praten met Trek-Segafredo."

In de Amerikaans-Italiaanse ploeg komt Weening terecht in een team van rondespecialisten zoals Vincenzo Nibali en Bauke Mollema. Ook Edward Theuns, Jasper Stuyven en wereldkampioen Mads Pedersen koersen er.

Weening reed eerder voor de topteams Rabobank en Orica. In 2005 won hij een rit in de Tour, in 2011 en 2014 schreef hij een Giro-etappe op zijn naam.