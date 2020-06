Naesen: "Renners zijn niet noodzakelijk getraind om met geld om te gaan"

"Wielrenners zijn ook niet getraind om noodzakelijk goed met geld om te gaan. Het verbaast me niet dat veel renners toch schrikken als er ineens niets meer binnenkomt. Het is superbelangrijk om elke euro twee keer om te draaien voor je hem uitgeeft. Het is voor iedereen een waardevolle les voor de toekomst."

"Er wordt in reacties op artikels vaak gezegd dat je geen compassie moet hebben met ons, de wielrenners, omdat we meer verdienen dan een gewone werkmens. Maar dat is niet voor ons allemaal zo. Ik denk aan veel collega’s die meer moeten afbetalen dan ze verdienen. En iedereen past zijn levensstijl aan aan zijn inkomen."

Oliver Naesen behield zijn basisloon bij AG2R, maar ziet bonussen (zoals zijn 13e maand) verdampen. "Niemand wordt rijker in een crisis, maar ik vind het ergens toch wel straf hoe zwak wij in onze schoenen staan over een overeengekomen contract. Dat weegt toch wel door. Iedereen heeft afbetalingen", zegt Naesen.

Hoofd op het kapblok als je weigert

Wielrenners zitten financieel gevangen in de huidige situatie. Velen begrijpen dat ze iets moeten doen om hun team te helpen overleven, maar ze hebben zelf weinig of geen vat op hoe ver ze daar in gaan. Voor sommigen voelt het als een mes dat op de keel wordt gezet.

"In de bedrijfswereld kan je jezelf niet voorstellen dat je loon verdwijnt of gehalveerd wordt terwijl je je job uitvoert. Wij zijn niet technisch werkloos, he", zegt Oliver Naesen. "In sommige ploegen wordt gezegd: "We betalen 30% minder: oké of niet?" Eigenlijk niet, maar hebben we een keuze?"

"We staan zwak. We hebben geen vakbond die voor ons opkomt. Ik mag zelf niet klagen, maar er zijn collega’s met minder chance. Een oudere renner in zijn laatste jaar van zijn carrière kan ook makkelijker weigeren."

"Als dat niet zo is en je zet als renner het mes op de keel van je ploegmanager, dan ben je de eerste die op het kapblok moet als de plaatsen herverdeeld worden. Dan maakt het weinig uit of je een goede coureur bent of niet."