Michel Preud'homme verklapt (nog altijd) niets over zijn toekomst bij Standard

Dat Michel Preud'homme twijfelt aan zijn takenpakket als T1 bij Standard, is al lang geen geheim meer. Preud'homme is in Luik trainer, sportief directeur en vicevoorzitter, maar zou zijn rol als T1 uit handen geven.

Voor 1 juni werd een beslissing verwacht en Standard beloofde vandaag eindelijk met communicatie te komen. Maar in het eerste deel van een uitgebreid gesprek wordt het onderwerp niet aangekaart.

Preud'homme besprak de voorbije lockdownperiode - zo heeft hij zijn huis grondig opgefrist - en analyseerde het voorbije seizoen.

"We hebben gedurende 70 à 80 procent van de competitie op de 3e plaats gestaan. Het is ontgoochelend dat we 5e waren bij de stopzetting. In de play-offs was de 3e plaats het doel", zegt de coach.

Waarna hij zijn project nog eens uit de doeken deed. "Bij mijn terugkeer wilden we een echte clubfilosofie creëren. Iets zeer stabiels, waar nog jaren op gebouwd zou kunnen worden."

"We zijn op de goeie weg, want we hebben de laatste 2 jaren enorme stappen gezet. Er was geen structuur, er was niet veel discipline en er was geen fysieke basis. Er ontbrak veel", fileerde Preud'homme, die zijn voorganger Ricardo Sa Pinto met de vinger leek te wijzen.

"Van sommige media krijg je dan kritiek. Zij hadden er belang bij dat er chaos zou blijven op Standard. Ze beschermden misschien personen die van die chaos profiteerden."

Preud'homme stelt naar eigen zeggen vast "hoe de geschiedenis zich herhaalt", deelde nog een flinke prik uit aan "een nieuwsmedium dat blijft verkondigen hoe we sommige makelaars zouden verkiezen boven andere" en besprak ook wat zijn staf de voorbije weken allemaal heeft bestudeerd. Maar een antwoord over zijn eigen toekomst, dat kwamen we niet te weten.