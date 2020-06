Michael Jordan doneert 100 miljoen dollar in de strijd tegen discriminatie

Michael Jordan had maandag al gereageerd op de onrust die heerst in de VS na het overlijden van de zwarte Amerikaan George Floyd.

"Ik schaar mij achter iedereen die dit ingeworteld racisme en geweld tegen gekleurde mensen in ons land wil stoppen. We hebben er genoeg van", schreef hij.

Maar vandaag gaan Jordan en zijn merk Jordan Brand nog een stapje verder. "We zijn meer dan één man. We zijn altijd een familie geweest. We hebben obstakels overwonnen en we hebben gevochten tegen discriminatie", luidt het.

"Black lives matter", schrijft Jordan, die het leven van zwarte mensen wil blijven beschermen.

Dat voornemen gaat hand in hand met een schenking van 100 miljoen dollar over 10 jaar aan organisaties die strijden voor rassengelijkheid en sociale rechtvaardigheid.