Met deze 3 tips word je een echte freestyle voetballer

De TATW is de truc die elke freestyle voetballer moet beheersen. Het is een combinatie van de Around The World (met je voet rond de bal gaan tijdens het jongleren) en de crossover.

Ga van start met een Around The World. Zorg ervoor dat je deze truc goed onder de knie hebt voor je aan de TATW begint. Oefen vervolgens de crossover. Dit is simpelweg met je slechte voet of steunvoet over de bal gaan en weer opvangen met je goede voet.

Halverwege de Around The World moet je overschakelen op een crossover.

Maak halverwege een sprongetje om je been makkelijker over de bal te laten slingeren. Lukt het niet meteen probeer dan eerst de bal te laten botsen en vervolgens de truc te doen.