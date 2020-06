Guido Brepoels wordt opnieuw coach van KRC Genk Ladies

Voor Guido Brepoels wordt het niet zijn eerste avontuur bij KRC Genk Ladies. In het seizoen 2018-2019 was hij al eens trainer van de vrouwenploeg van Genk.

Eerder in zijn carrière was hij Brepoels coach bij de mannenploegen van onder meer Hasselt, Tongeren, OH Leuven, KVSK United, STVV, Dessel Sport, Waasland-Beveren en Patro Eisden. Met STVV werd Brepoels kampioen in 2e klasse (2009) en behaalde hij het daaropvolgende seizoen Play-off I in de Jupiler Pro League.