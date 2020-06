Figo stormt in 2004 van het veld: "Om voor Onze-Lieve-Vrouw te gaan bidden"

Peter Vandenbempt koos in Sporza Retro voor de kwartfinale op het EK in 2004 tussen gastland Portugal en Engeland. Een match die alles had: sterren op het veld, late doelpunten, afgekeurde goals en penalty's. "Ik krijg er nog kippenvel van", vertelt de Sporza-commentator.

Kijk nog eens naar de spektakelmatch tussen Portugal en Engeland van 2004:

Vandenbempt: "Het was toen nog een andere Ronaldo"

"Ik krijg er nog kippenvel van, hiervoor is voetbal uitgevonden", vindt Vandenbempt na het terugzien van de beelden. "Werkelijk alles zat in die wedstrijd." We zagen ook enkele vedetten van de toekomst, zoals de jonge Cristiano Ronaldo. "Het was een andere Ronaldo dan diegene die we nu kennen. Daarom vond ik het zo interessant. Hij ondernam defensieve acties en hij geeft ook de bal af om iemand anders te laten trappen. Dat zou hij nu niet meer doen, denk ik." "Luis Figo was de leider in dat elftal. Hij duwde Ronaldo naar rechts of links en bepaalde waar hij mocht gaan spelen. Eigenlijk was Ronaldo een snelle flankspeler en een dribbelaar, dat is ondertussen al lang uit zijn oeuvre verdwenen." "Star quality had hij wel al. Hij speelde op gouden schoentjes."

De vervanging van Figo: "Je bent geschift als je dat doet"

Luis Figo was dus de leider, maar bondscoach Scolari haalde hem wel na 75 minuten naar de kant. "Ik zat in dat stadion en alle mensen keken: "wat doet hij nu?". Je bent geschift als je dat doet." "Maar hij had wel een matige wedstrijd gespeeld. Zijn vrije trappen en hoekschoppen mislukten, zijn aannames waren niet goed. Het was op zich niet onlogisch. Maar dan kwam zijn beste actie van de match en enkele seconden later moest hij eraf. Hij stormde naar binnen en is niet meer rond het veld gezien tot de penalty's eraan kwamen." Maar Luis Figo zou daar niet gaan uitrazen zijn. "Volgens de overlevering liep hij zo snel mogelijk naar de kleedkamer om er te gaan bidden bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. Dat beeld reisde altijd mee met de Portugese ploeg. Ik heb het verhaal nooit bevestigd gekregen, maar het heeft in elk geval geholpen."

De handschoenen van Ricardo: "Geen tip van Eusebio, maar ingeving van het moment"

In de penaltyreeks werd doelman Ricardo de held. Met zijn blote handen pakte hij de poging van Vassell en hij pegelde vervolgens de beslissende elfmeter zelf binnen. Hoe zat dat nu met die handschoenen? "Er werd altijd gezegd dat Eusebio hem dat had ingefluisterd, maar hij heeft jaren later toegegeven dat dat verhaal niet klopt." Toch waren de twee net voor de strafschop aan het praten. "De ploegarts had gezegd dat iemand Eusebio moest kalmeren. Die was zo over zijn toeren. Dat deed Ricardo. Die handschoenen waren een ingeving van het moment om de tegenstander uit zijn lood te slaan."