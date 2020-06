Essevee zet samen met Dwars door Vlaanderen schouders onder BK 2021

Dat het na Anzegem dit jaar, volgend jaar Waregem zou worden was al bekend. De organisatie van dat BK komt in handen van Zulte Waregem en de organisatie achter Dwars door Vlaanderen. Ze kregen deze week groen licht van de Belgische wielerbond. "We kennen de mensen achter Dwars door Vlaanderen als een gedreven team. De toevoeging van Zulte Waregem zal enkel verrijkend zijn", vertelt bondsvoorzitter Tom Van Damme.

Maar wat kan een voetbalploeg bijdragen aan een BK wielrennen? "We zijn wel degelijk een meerwaarde door onze jarenlange ervaring in het organiseren van evenementen, voor supporters en voor business partners", vertelt Miguel De Ruyck, commercieel directeur bij Essevee.

"Het ligt in onze aard om grensverleggend te denken dus we hebben geen seconde getwijfeld over dit project. Dit bewijst dat ons team ook scoort naast het veld. Het is ook een leuke extra dat de club in 2021 haar 20e verjaardag viert."

Ook Carlo Lambrecht van Dwars door Vlaanderen is enthousiast. "Het is een hele eer. Het parcours wordt een meesterstuk. We starten op de Hippodroom in Waregem en de aankomstzone ligt aan het Regenboogstadion. We willen als lokale spelers ook dat dit een feest wordt voor de bevolking. De toegang tot het rennersdorp en het fandorp aan de aankomst zal gratis zijn en lokale verenigingen kunnen ook een graantje meepikken."

Een datum voor het BK op de weg voor mannen en voruwen is er nog niet. Het zal ergens eind juni gereden worden, maar eerst moet de internationale wielerkalender op punt staan.