Enquête in het peloton: "Koersen zonder publiek is einde van de wereld niet"

Wat deed u op 14 maart van dit jaar? Het wielerpeloton reed die zaterdag zijn voorlopig laatste wedstrijd. De slotrit van Parijs-Nice. Bijna drie maanden later deed Sporza een enquête over de impact van de coronacrisis op de Belgische eliterenners. Drie vaststellingen vallen op.

1) 90 procent van de renners wil koersen zonder publiek

Na weken waarin virtuele koersen op rollen de enige vorm van competitie waren, is de honger bij de wielrenners om buiten te koersen groot. Zo groot dat bijna 90 procent van de ondervraagden wil koersen zonder publiek. “De publieke belangstelling is niet overal zoals in Vlaanderen", zegt Tim Declercq, een van de respondenten. "De Ronde van Vlaanderen is het summum. Die koers rijden zonder publiek, zou raar zijn. Maar in lange ritten van Parijs-Nice is de publieke belangstelling ook niet zo groot. Dan toch liever koersen zonder publiek dan helemaal geen koers.” Eenzelfde geluid bij Oliver Naesen. “Zonder publiek is niet het einde van de wereld. Het is niet waar we van dromen als we ons voorbereiden, maar moeilijke tijden, moeilijke maatregelen.”

2) 70 procent heeft een maand competitie nodig voor topvorm

Wielerbloed kruipt waar het niet gaan kan. Ongeveer 75 procent van de ondervraagde renners kon tijdens de crisis goed blijven trainen, maar minstens 70 procent heeft daarbovenop een maand competitie nodig om echt in topvorm te geraken. Wordt dat een probleem voor de Tour? "Op het algemene niveau in de Tour kan de korte voorbereiding misschien een kleine invloed hebben, maar ervaren klassementsrijders weten heel goed waar ze mee bezig zijn", denkt Jens Keukeleire. "De echte toppers kunnen met goeie hoogtestages en juiste prikkels hun maximale niveau halen aan de start van een grote ronde.” De Tour zal toch niet helemaal hetzelfde zijn volgens Oliver Naesen. "Het is simpel. Als iedereen met dezelfde wapens moet strijden, is het oké. Voorlopig kunnen renners in de verschillende landen weer allemaal fietsen. Ik ga er wel van uit dat het algemene niveau in de Tour lager zal liggen." "Ik vind het niet abnormaal dat iedereen redelijk snel een aanvaardbaar niveau haalt, maar 60-80% versus 100% is nog een verschil. Het ene gemis wordt misschien opgevangen door de frisse benen. 30-40 dagen op je berg zitten, dat brengt ook vermoeidheid mee. Het is heel moeilijk te voorspellen, maar veel beter zullen we toch niet zijn dan andere jaren.”



Ik ga er wel van uit dat het algemene niveau in de Tour lager zal liggen.

3) 60 procent heeft loon moeten inleveren

De financiële gevolgen van de coronacrisis voor wielerploegen en - organisatoren zijn bijzonder groot. Dat voelen de renners ook in hun portemonnee. Bijna 60 procent van wie de enquête invulde heeft, loon moeten inleveren. Tussen 20-40 procent van hun maandinkomen. "Ik heb geantwoord dat ik een beetje heb moeten inleveren", zegt Naesen. "Ik heb geen salaris moeten inleveren, maar bonussen worden hoogst waarschijnlijk niet gehaald. Een 13e maand ofzo. Niemand wordt rijker in een crisis, maar ik vind het ergens wel straf dat een overeengekomen contract niet zo bindend blijkt." "Loon dat verdwijnt of gehalveerd wordt terwijl je je job toch uitvoert, in de bedrijfswereld is dat niet denkbaar. Wij zijn niet technisch werkloos. In sommige ploegen wordt gezegd: "We betalen 30 procent minder, oké of niet?" Eigenlijk niet, maar hebben we een keuze? We hebben geen vakbond die voor ons opkomt." "De meeste renners zullen wel hebben moeten inleveren", zegt Jens Keukeleire. "Ik hoop dat alles was met een doel. Beter nu een beetje inleveren en volgend jaar nog een ploeg hebben, dan blijven vast te houden aan wat je hebt en het risico lopen dat er volgend jaar geen ploeg meer is."

Opzet:

In totaal zijn 89 eliterenners aangeschreven, 57 hebben

geantwoord (respons van 64%). We hebben ook elite-vrouwen aangeschreven, maar het totaal van 10 eliterensters is te weinig om statistische conclusies te trekken.