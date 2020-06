"BMA-auditeur oordeelt dat Waasland-Beveren onterecht moet degraderen"

Het auditoraat moet, met het oog op de zitting van 17 juni voor het Mededingingscollege, vooraf aan de betrokken partijen haar bevindingen meedelen. Die vormen een analyse van de klacht en gelden als advies voor het Mededingingscollege.

Waasland-Beveren laat weten dat het auditoraat op een duidelijke manier van oordeel is dat de beslissing tot degradatie van de club naar 1B "een beslissing is die voor gevolg heeft dat een concurrent wordt uitgesloten en bijgevolg een beslissing is om de concurrentie te beperken."

Het auditoraat preciseert verder dat "deze beslissing, in plaats van een competitie met 17 of 18 ploegen te organiseren, geen legitiem doel beoogt, maar enkel de financiële en economische belangen van bepaalde clubs tracht te beschermen".