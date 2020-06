Blijft Gareth Bale gewoon in Madrid? "Hij heeft hier een fijne levensstijl"

Gareth Bale verhuisde in 2013 naar Real Madrid en was toen de duurste voetballer aller tijden. Zijn prijskaartje van 100 miljoen woog zwaar en hij raakte er de laatste jaren op een zijspoor. Vorig jaar had hij bijna een transfer naar China te pakken, maar de deal ging op het laatste nippertje niet door.

Ook nu draait de geruchtenmolen op volle toeren. Bale wordt gelinkt aan Newcastle. Maar zijn manager Jonathan Barnett ziet het niet meteen gebeuren. "Een terugkeer naar de Premier League zou ongelooflijk zijn. Dat zou groot nieuws zijn. Maar ik denk niet dat hij daar op dit moment zin in heeft. Hij is blij om bij Real te spelen."

Barnett denkt zelfs dat Bale zijn carrière bij Real Madrid wil uitdoen. "Waarom ook niet? Hij heeft hier een hele fijne levensstijl."