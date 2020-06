Beerschot blijft aanvallen en stapt naar het BAS in geschil met de Pro League

Dinsdag riep Beerschot al op tot "een sportief verloop van de competitie", vandaag lanceert het "de eis tot een faire competitie".

De kwestie over de speelgerechtigheid van spelers in de promotiefinale blijft een doorn in het oog van Beerschot, dat niet pikt dat aanwinsten van de komende weken ook in actie zullen mogen komen op 2 augustus.

Beerschot stuurde vorige week een brief naar de Pro League. "De reglementswijziging werd niet gestemd en ook niet in de notulen opgenomen. Verder stelt Beerschot dat een reglementswijziging tijdens een seizoen de rechtszekerheid aantast. Bovendien tracht de aanpassing de competitie te beïnvloeden, waardoor het volgens de reglementen van FIFA, UEFA en KBVB overduidelijk de integriteit van de competitie aantast", klinkt het.

De repliek van de Pro League was blijkbaar niet bevredigend. "Aangezien Beerschot zich niet kan vinden in het antwoord van het management van de Pro League en de poging tot bemiddeling door de Algemene Vergadering onder leiding van de voorzitter van de Pro League niet rechtsgeldig en nuttig kan plaatsvinden, heeft Beerschot de voorzitter van de Pro League op de hoogte gebracht haar geschil met de Pro League aan het BAS voor te leggen voor beslechting overeenkomstig de Pro League-statuten."