Zwemfederatie smeekt om maandag ook zwembaden te openen: "We douchen wel thuis"

De Vlaamse Zwemfederatie roept op om de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de zwembaden pas op 1 juli te heropenen te herzien. "Chloorwater is de veiligste omgeving die er is", stellen ze in een open brief.

Volgende week mag u weer indoor gaan sporten, fitnessen bijvoorbeeld, maar de zwembaden blijven gesloten. De Veiligheidsraad heeft beslist dat die op 1 juli weer mogen openen. Veel te laat vindt de Vlaamse Zwemfederatie. "50.000 leden en een veelvoud aan recreatieve zwemmers blijven in de kou staan. Een even groot aantal aan de andere kant van de taalgrens ook. Wij begrijpen dit niet", klinkt het verontwaardigd in een open brief. "Wij vragen met aandrang, wij smeken, om de zwemscholen, onze clubtrainingen en de recreatieve baantjeszwemmers ook op maandag 8 juni te laten starten met hun favoriete sporten zwemmen, waterpolo, artistiek zwemmen, schoonspringen en contactloze waterpolo." "Chloorwater is de veiligste omgeving die er is en zwembaden worden goed geventileerd. We hebben ook een erg strikt veiligheidsprotocol voorzien voor onze clubs, waarbij we werken met kleinere groepen en met strikte social distancing." "Bijna 2.000 redders hebben de afgelopen twee weken via de Reddersfederatie al een speciale bijscholing voor COVID-19 hulp gevolgd. Wij zijn helemaal klaar."

"We douchen wel thuis"

"We willen de zwembaduitbaters maximaal ontlasten door zelf redderstaken, toezicht en reservaties op ons te nemen", gaat de zwemfederatie voort. "We willen zwemmen in water dat kouder is dan normaal, zodat de verwarmingskosten niet oplopen. We beloven thuis te douchen voor we naar het zwembad komen en ons niet om te kleden in en rond het zwembad. Douches en kleedkamers hoeven niet gebruikt te worden. Wil u a.u.b. een uitzondering toestaan zodat we mogen zwemmen?" "Breng onze clubs niet in een situatie waarbij leden afhaken omdat zij als enige sport niet kunnen trainen. Laat de toekomstige Fredjes, Pieters, Fanny's, Kimberly's, Louis', Valentines en Brigittes niet stoppen met zwemmen!" "Steun ons en open de zwembaden. Wij verwelkomen u graag op een volgende training. Hopelijk maandag 8 juni al."

VIDEO: Enkel de topsporters zwemmen weer

"Hadden vernomen dat licht op groen stond"

"Wij vielen gisteren uit de lucht na de Veiligheidsraad. Het was een enorme klap", getuigt Pieterjan Vangerven van de Vlaamse Zwemfederatie. "We hadden vernomen dat het licht op groen stond. De zwembaduitbaters en de zwemclubs waren er klaar voor. Ook de groep van experts had volgens ons een positief advies gegeven. In het buitenland zijn de zwembaden overal open, zelfs in Italië." "Dankzij het chloorwater zijn we momenteel de veiligste indoorsport. Dat kan je staven met wetenschappelijk onderzoek. Ook zwembaden behoren tot de meest verluchte gebouwen van het land", weet Vangerven, die zelf als redder vaak langs het zwembad zit.

"Tijdens deze pandemie doen de politici beroep op ons gezond verstand, maar zwemmers blijven ze betuttelen", maakt hij zich boos.

"We horen dat enkele politici op de rem zijn gaan staan. Dat vinden we ontzettend jammer. Veel van mijn collega-redders zouden het helemaal niet erg vinden om een keer een cabine te ontsmetten. Dan kom je een keer van die stoel af."

Viroloog Marc Van Ranst en Vlaams minister van Sport Ben Weyts willen de opening van de zwembaden opnieuw op de agenda zetten. "Daar zijn we zeer dankbaar voor", reageert Van Gerven. "We zijn abolsuut niet op zoek naar een conflict, wat we wel willen, is zwemmen."

"Ook omdat het een toegankelijke sport is voor veel mensen: van baby tot senior."