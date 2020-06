Tottenham klopt aan bij Bank of England voor lening van 195 miljoen euro

Tottenham heeft de voorbije jaren flink geïnvesteerd in een nagelnieuwe voetbaltempel van 1,1 miljard euro. De thuisbasis van de Londense club zou niet alleen fungeren als voetbalstadion, maar zou ook andere sportieve en commerciële evenementen verwelkomen.

Maar die plannen zijn door de coronacrisis in het water gevallen, met een flinke kater tot gevolg. In een statement laten de Spurs weten dat ze bij de Bank of England een lening van 195 miljoen euro hebben afgesloten.

Volgens Tottenham ligt de geschatte schade (zo'n 220 miljoen euro tot juni 2021) nog een stuk hoger. Niet alleen vallen de ticketinkomsten van het A-team weg, ook rugbywedstrijden en NFL-duels en een titelkamp van bokser Anthony Joshua zijn geschrapt.

"Ik heb bij het uitbreken van de crisis al gezegd dat in mijn 20-jarige loopbaan bij deze club geen enkele uitdaging zo groot zou zijn als deze crisis", zegt sterke man Daniel Levy.

"We moeten nu met z'n allen samenwerken om een veilige manier te vinden om toeschouwers weer sportwedstrijden en evenementen in de entertainmentsector te kunnen laten bijwonen."

Tottenham benadrukt nog dat het geleende bedrag - via een overheidsmechanisme - niet gebruikt zal worden om spelers aan te trekken.

De club moest tijdens deze crisis al door het stof nadat het voor zijn werknemers het systeem van tijdelijke werkloosheid had ingeroepen, een zet die na een storm van kritiek al snel werd geannuleerd.