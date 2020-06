Sporza Retro: "10 fans reisden mee naar EK 1980, onder wie de ouders van Millecamps"

Naar Italië zonder ambitie en verwachtingen

Twee jaar geleden in Rusland werden de Rode Duivels derde op het WK. Het wordt gezien als de strafste Belgische prestatie op het internationale toneel, maar niet de beste. In 1980 speelden de Rode Duivels hun eerste en enige finale van een groot toernooi. Van een hype zoals we die nu kennen, was er toen geen sprake. "In de voorrondes draaide het vierkant voor de Belgen. De stoel van bondscoach Guy Thys wankelde", herinnert Frank Raes zich. "Volgens de legende kwamen de journalisten met de oplossing – Rik De Saedeleer en Jan Wauters claimden allebei dat het van hen kwam: die oplossing was Wilfried van Moer, toen al over zijn top."

"Met Van Moer was de trein vertrokken en ging België als groepswinnaar naar het EK in Italië, maar dat was zonder enige ambitie of verwachting. Het EK werd voor het eerst met 8 ploegen gespeeld en onze tegenstanders waren toplanden Engeland, Spanje en Italië." "Er reisden 10 fans mee naar Italië bij aanvang van het toernooi. En dan moet je weten dat de ouders van Millecamps en een man die een of andere wedstrijd had gewonnen daar bij zaten. Pas na de goede resultaten begon het te leven. Na de finale stonden 3.000 mensen hen op te wachten op de luchthaven in Zaventem. En koning Boudewijn heeft de spelers ontvangen."

De ploeg van toen had geen Eden Hazard

Pfaff in doel, een achterlijn met Gerets, Meeuws, Millecamps en Renquin. Een viermansmiddenveld met Cools, Van Moer, Vandereycken en Mommens en vooraan Ceulemans en François Van Der Elst. De basisploeg van de finale tegen West-Duitsland had talent, maar vooral karakter en complementariteit. "Meeuws was als leider van de defensie de Kompany van toen. Van Moer de orkestmeester op het middenveld. Maar Van Moer speelde meer op de positie van Witsel dan die van Kevin De Bruyne, die nu het tempo bepaalt. Van toptalent Ceulemans vroegen we ons af of hij het kon waarmaken op een toernooi, maar het was geen Lukaku die nu bijna elke match scoort voor de Duivels. Een Eden Hazard, flitsenvoetballer op de flank, had die ploeg niet."

"De Duivels van nu zijn stuk voor stuk vedetten, die in het buitenland spelen. In 1980 speelden alle spelers in België, behalve Van der Elst die rond die periode naar New York Cosmos trok. Van de ploeg van toen komen alleen Van Moer en Gerets nu misschien nog in aanmerking voor een basisplaats." "De ploegen van toen en nu zijn onvergelijkbaar. In 1980 hadden de Rode Duivels niet de reputatie het meest aanvallende elftal te zijn, maar ze gingen er wel altijd voor. Tegen de toplanden konden ze ook uitstekend betonneren met beenharde spelers als Renquin, Millecamps, Gerets en Vandereycken. "

EK met 8, maar keihard systeem

De weg naar de finale liep (slechts) over 3 matchen. Het EK 1980 werd voor het eerst met 8 landen in 2 groepen gespeeld. De winnaars van elke groep speelden na 3 groepsmatchen de finale. Dat het daardoor makkelijker was om de finale te spelen betwijfelt Frank Raes. "Tegenwoordig wordt het EK met 24 landen gespeeld en zijn er veel meer matchen, maar hoeveel van die matchen doen er niet toe voor de toplanden? De kwalificatiecampagne is al helemaal overbodig." "In 1980 waren de voorrondes al veel zwaarder en was elke groepsmatch op het EK een topduel. Het systeem was keihard en elk land moest maximaal uit zijn pijp komen om de finale te spelen. Dat er nu zoveel landen meedoen heeft met tv-geld en het aantal leden van de UEFA en FIFA te maken."

Kijk morgen om 14.25u naar EK-finale België-West-Duitsland