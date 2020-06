Pinot en Démare koersen nog eens 3 jaar langer voor Groupama-FDJ

Pinot (30), Démare (28) en Gaudu (23) rijden al hun hele carrière voor het WorldTour-team van manager Marc Madio, respectievelijk sinds 2010, 2011 en 2016.

Pinot verwoordde zijn contractverlenging op Twitter: "De jaren gaan voorbij, maar de goesting blijft dezelfde. Ik ben nog niet klaar met mijn verhaal bij het team."

De 30-jarige klimmer telt 31 overwinningen op zijn palmares, waaronder de Ronde van Lombardije (2018), de Tour des Alpes (2018), 3 ritten in de Tour en 2 in de Vuelta. Vorig jaar schitterde hij op de Tourmalet in de 14e rit van de Tour. Op de 19e dag moest hij opgeven, toen hij 5e stond in het algemeen klassement.

Démare zit aan 61 zeges, waaronder Milaan-Sanremo (2016), 1 rit in de Giro, 2 in de Tour en 3 in Parijs-Nice. Ook in de Vlaamse klassiekers spreekt hij zijn woordje mee. Momenteel ligt hij in lappenmand met een gebroken polsbeentje.



Küng is de vreemde eend in de bijt. De Zwitser rijdt sinds 2019 in Franse loondienst, van 2015 tot 2019 zat hij bij BMC.