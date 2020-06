Laurens Vanthoor moet nieuw team zoeken want Porsche kapt ermee

Porsche treedt aan in de categorie GT Le Mans, maar trekt zich aan het einde van het lopende seizoen terug gezien de moeilijke economische situatie omwille van de coronacrisis.

Laurens Vanthoor reed sinds 2017 voor Porsche in de GTLM-categorie. Vorig jaar veroverde hij de titel in die klasse aan de zijde van de Nieuw-Zeelander Earl Bamber.

"Geen woorden kunnen beschrijven hoe dit voelt", reageert Vanthoor op Twitter. "De voorbije jaren hebben we zo'n sterk team gebouwd. Dit is altijd mijn droomprogramma geweest. Het is zo jammer dat dit moet stoppen."