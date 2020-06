Jens Keukeleire liep coronabesmetting op: "Maar ik kan met gerust hart koersen"

"Ik heb vrij lang koorts gehad en ik heb heel lang gevoeld dat er iets in mijn lichaam zat dat niet normaal was. Ik was lange tijd vermoeid en heb het een tijd rustig gedaan."

"Ik had koorts, maar voor de rest had ik geen coronasymptomen zoals geur- of smaakverlies. Maar het virus heeft me wel goed te pakken gehad."

"Ik weet ook min of meer wanneer. Ik ben zo'n 2 à 3 weken na het openingsweekend (29 februari en 1 maart) ziek geworden. De lockdown was toen ongeveer begonnen."

"Mijn hart baarde me zorgen"

Wanneer Jens Keukeleire zijn verhaal aan ons vertelt, ontkent hij niet dat hij zich zorgen gemaakt heeft.

"Mocht ik hartritmestoornissen gehad hebben, dan zou ik hier op een andere manier gezeten hebben", zegt de West-Vlaming.

"Mijn hart baarde me zorgen. Bij heel wat coronapatiënten hebben we gezien dat hun hart aangetast is en veel renners zijn de voorbije jaren moeten stoppen door hartproblemen. Je wil daar niet te veel aan denken."

"Tijdens mijn ziekteperiode had ik dagelijks contact met de ploegarts. Volgens hem was het niet erg genoeg om me op te nemen of om me te laten testen, maar het was toch erger dan een griepje of een verkoudheid. Toen de mogelijkheid er was om me te testen, heb ik niet getwijfeld."