Fien Lammertyn doet Everesting op de Kluisberg: "Veganisten zijn niet te zwak"

De Everesting-uitdaging is intussen al goed ingeburgerd. Op je fiets probeer je 8.848 hoogtemeters te bereiken, precies de hoogte van de Mount Everest. Fien Lammertyn had in april al zo'n folietje op de rollen gedaan, gisteren was de Kluisberg haar speeltuin.

"Ik was benieuwd in hoeverre de uitdaging op de rollen gelijkaardig was aan die in de buitenlucht, maar het is appelen met peren vergelijken. Het is heel lastig, maar anders", legt Lammertyn aan Sporza uit.

"Alpe d'Huez was het initiële plan, maar praktisch gezien was dat vervelend. En aangezien ik op de Kluisberg woon, dacht ik: waarom zou je het verder zoeken?"

"Je kiest dan een segment uit en dat deel moet je voortdurend op en af rijden. Je moet ook altijd dezelfde route naar beneden nemen, maar het laatste stukje van de Kluisberg is eenrichtingsverkeer. Dat mag reglementair niet, maar dan is het toegestaan om een klein lusje te nemen tot je weer op je initiële klimroute komt."

En wat is de conclusie na het experiment? "Ik was heel wat trager dan op de rollen, 22 uur in plaats van 16 uur. Het gemiddeld stijgingspercentage van de Kluisberg ligt lager dan de virtuele col, waardoor het veel langer duurt voor je die hoogtemeters hebt."