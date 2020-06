Ex-Playboy-model en manager van Stanciu neemt club over in Roemenië

"We hebben heuglijk nieuws vandaag. Dankzij de investeringen van Anamaria Prodan-Reghecampf is er nieuw leven geblazen in onze club", luidt het persbericht van de club uit Sibiu in Roemenië.

Hermannstadt is een jonge club en werd pas gesticht in 2015. In 2018 promoveerde het naar de hoogste klasse in Roemenië, maar het had nu meer dan 1 miljoen euro schulden. Dankzij het kapitaal van Prodan kan de club overleven.

Prodan speelde een cruciale rol in de transfer van Nicolae Stanciu van Steaua Boekarest naar Anderlecht in 2016. Zijn transferprijs van 11 miljoen euro maakte van Stanciu de duurste uitgaande Roemeense speler. Prodan was na haar modellencarrière ook manager van onder meer Adrian Mutu.