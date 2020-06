Duitsland en Portugal houden zich klaar om CL-finale eventueel over te nemen van Turkije

In maart legde de coronapandemie het voetbal in Europa stil. Op 17 juni zou het Uitvoerend Comité van de UEFA een beslissing nemen over de verderzetting van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Normaal is enkel de finale op een neutraal veld, maar de UEFA denkt er nu aan om één land aan te duiden voor de laatste 8 resterende clubs.

Marcelo Rebelo de Sousa, de president van Portugal, haalde deze week aan dat er in augustus potentieel "goed nieuws" komt voor het Iberische land. Twee stadions in Lissabon - dat van Benfica en van Sporting - zouden in aanmerking komen. De finale zou dan op Benfica zijn. Als Duitsland uit de bus komt, weet de Duitse krant Bild dat Frankfurt een potentiële finalelocatie is.