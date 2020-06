Dortmund tikt Hazard en Witsel op vingers voor kappersbezoek

In Duitsland voetballen ze sinds kort onder strenge regels. Spelers moeten de hygiënemaatregelen strikt volgen: tijdens hun job, maar ook ernaast. En daarin zijn ze in de fout gegaan.

Het Duitse boulevardblad Bild pakt uit met foto's van Dortmund-spelers tijdens een knipbeurt. Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou, Axel Witsel en Thorgan Hazard hadden de sterrenkapper Winnie Nana Karkari in Duitsland uitgenodigd. Niemand droeg een mondmasker.

"Dat onze spelers hun haar laten knippen, vinden we een normale zaak, maar dat ze geen mondkapje dragen, is een no-go", reageert Borussia Dortmund. "Dat zullen we hen zeer duidelijk maken."