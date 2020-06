Zwembaden blijven nog gesloten: "Waarom? Begrijpen dit absoluut niet"

Verbauwen denkt vooral dat dit voor zwemclubs een klap zal zijn. "In het begin was het logisch. Alle sportclubs waren dicht. Maar nu gaat alles open, behalve wij. Sportieve kinderen zullen naar andere sporten gaan zoeken. We zullen leden verliezen. Zo spelen we nu zwemmers kwijt die over 5 of 8 jaar top zouden geweest zijn. Een zwemmer heeft water nodig. Ik zou zeggen: doe toch al af en toe open voor competitiezwemmers en zwemscholen?"

Een van de problemen zouden de douches en de kleedhokjes zijn. "Wij hebben die niet nodig, maar dat willen ze precies niet snappen. Een zwemmer is gewoon om zich aan de kant om te kleden. We zullen in ons badpak naar het zwembad komen en er zo inspringen. Ze zoeken problemen waar er geen zijn. Hier zit iets anders achter, maar ik weet niet wat."

"Woede en ontgoocheling", omschrijft Pascal Verbauwen, coach bij Meetjesland Eeklo en werknemer van de Vlaamse Zwemfederatie. "Ik ben al mijn vertrouwen in de veiligheidsraad kwijt. Wat willen ze nog meer? Er zijn epidemiologen en virologen die zwart op wit bewijzen dat zwemmen niet gevaarlijk is. Het virus kan niet overleven in water."

Sportoase: "We willen duidelijkheid over waarom we nog niet open mogen"

Ook bij Michaël Schouwaerts van Sportoase was de ontgoocheling groot. "Dat komt hard aan. Wij waren klaar en hadden een heel protocol uitgewerkt. Er is nu wel een duidelijke datum: 1 juli. Maar er is geen duidelijkheid over waarom we dicht moeten blijven. Daar hadden we wel op gehoopt. We hopen eerstdaags een lijst met te nemen maatregelen te ontvangen."

"In al onze buurlanden kan het wel op een veilige en comfortabele manier en wij hadden zelfs een plan met nog meer veiligheidsmaatregelen klaar. We hadden aan heel wat lokale overheden ons plan al voorgesteld en zij waren enthousiast. We weten dat het in chloor veilig is, maar we kunnen ook zonder kleedkamers en douches werken en hebben een luchtcirculatie die we 100 procent op buitenlucht kunnen zetten. Zo krijgt het virus minimale mogelijkheden om zich te vespreiden. Maar we krijgen geen vertrouwen."

"Wij bij Sportoase zijn klaar, maar we zien ook dat veel collega's klaar zijn. Er zijn enorme inspanningen gedaan. Daarom willen we nu richtlijnen of een protocol. En alles wat daarin staat, zullen we doen."

"We hebben 16 zwembaden en 600 werknemers. Dat is ook een finacieel en persoonlijk drama. We krijgen ook heel veel vragen. Niet alleen van topsporters, maar zeker ook van recreanten en gezinnen met kinderen. Een zwembad is er niet alleen om te sporten, maar het is ook een belangrijke vorm van ontspanning. Die rol willen we snel weer kunnen vervullen."