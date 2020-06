Zdenek Stybar keert terug naar zijn jeugd in Tsjechisch koersje

In Oost-Europa pikken ze de draad iets sneller op dan bij ons. Daar worden alweer sportwedstrijden georganiseerd.

In Pilsen stond deze week een koersje over 66 kilometer op de kalender. Zdenek Stybar had zin in een brokje nostalgie en stond er aan de start met rugnummer 1.

"Een oude traditie", laat de goedlachse Tsjech weten op Instagram. "Hier koerste ik 20 jaar geleden al bij de jeugd."

Stybar nam het in zijn eentje op tegen lokale teams uit Pilsen, Praag en Tabor.