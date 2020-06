Wie schrijft die blijft, maar wie spreekt zoals Jan Wauters dat kon, ook

Dag Jan,

Jan stapte mijn leven in langs een oude Blaupunkt, centraal in de woonkamer, zonder antenne en vastgeroest op de middengolf, op Brussel Vlaams. Jan schoof mee aan tafel, voor het sacrale moment van de dag, kwart voor zes, Wat is er van de Sport? De Tour-zeges van Eddy Merckx en Lucien Van Impe, de Europabekers van Anderlecht, het gijzelingsdrama op de Spelen van München, de dood van Ivo Van Damme en zijn dagboek tijdens de Wereldbeker voetbal van ’78 in Argentinië. Over de dictatuur van Videla en het lot van de dwaze moeders. Wellicht zijn journalistieke hoogtepunt, al had ik dat als jongen van elf toen nog niet begrepen.

Op zaterdagavond ging Jan ging mee in bad, "Open Doel", radio luisteren tot het water koud was. En op Europese avonden mee in bed, stiekem onder de dekens, tot lang na bedtijd. Later trok Jan mee op sportkamp naar Houtaing, in Henegouwen. Een ijzerdraad op het dak van de kantine garandeerde de krakende verslaggeving van heroïsche duels op de flanken van L’Alpe D’Huez of de Tourmalet. Het kampleven viel stil, met z’n allen rond de radio die knetterde als het betere kampvuur. Jan nam ons bij de hand of op de motor, col op en col af, lijden op de klim en huiveren in de afdaling en intussen gleden de mooiste landschappen als meesterlijke schilderijen aan ons voorbij.

Jan zoog je naar de radio, prikkelde je fantasie, hij eiste volledige overgave van lichaam en geest, naar Jan luisteren duldde geen andere activiteit. De samenvatting op tv was niet zelden een ontgoocheling: op de radio was de dribbel adembenemend geweest, de save heroïsch, de tackle huiveringwekkend, de balcontrole poëtisch. Tv herleidde het allemaal tot de banaliteit van de realiteit.