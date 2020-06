Van Eetvelt: "Als we dit in elkaar gepuzzeld krijgen, kunnen er ongelooflijke dingen"

Voor Michael Verschueren zit zijn periode in het Anderlecht-management erop. Geen fijne boodschap om te brengen. Hoe heeft hij dat opgenomen? "Dat moet je aan hem vragen, maar hij was erg sportief en begripvol", vertelt Karel Van Eetvelt. "Hij gaat niet weg, dat is duidelijk. Hij blijft actief verbonden aan de club, hij is hier kind aan huis. Hij zal ons vertegenwoordigen en deel uitmaken van de delegatie en ook in de Europese organen blijft hij zijn rol vervullen." Maar over het sportieve beleid heeft Verschueren dus niets meer te zeggen. Daar neemt Peter Verbeke nu een grotere rol op. "Peter is een heel ander type. Hij is gepokt en gemazeld in de scouting- en transferwereld. Hij heeft ervaring bij twee topclubs in België. Daarom hebben we hem ook gehaald. Hij vult daar een lacune in die we hadden in. Bovendien klikt het goed tussen hem en Vincent Kompany. Dat is belangrijk want we werken hier als team." "Of het niet klikte tussen Verschueren en Wouter Vandehaute? In de media maken ze er graag een persoonlijk conflict van, maar dat is niet zo. Anderlecht is een topclub, dit gaat over topsport. We moeten de mensen die we hebben uitspelen op hun beste positie. Dat is de oefening die we gemaakt hebben." Papa Michel Verschueren reageerde gisteren kort op het vertrek van zijn zoon met "nieuwe bazen, nieuwe wetten". "Ik heb zelf drie kinderen waar ik heel trots op ben. Ik zou ook alles doen om ze te helpen in hun leven en hun carrière en dat doet Michel doet dat ook voor Michael. Ik vind dat normaal en menselijk. Uit zijn reactie bleek steun aan zijn zoon en aan Anderlecht. Ik vind dat knap."

"Waarom Kompany niet voor Guardiola koos? De vraag van 1 miljoen"

Hoe zit het nu met die investering van Vincent Kompany? Zit er plots een aandeelhouder in de kern van Anderlecht? "Er is nog geen akkoord om effectief aandelen te verwerven. Hij stelt wel samen met Wouter geld ter beschikking van de club. Als je Vincent goed kent, dan weet je dat hij daar niets voor verwacht. Het heeft wel een sterke symboolwaarde. Het feit dat een speler en de nieuwe voorzitter dat samen willen doen, is een krachtig signaal naar de buitenwereld. Ze geloven echt in dit project." "Kompany blijft in de eerste plaats een speler. En hij stelt zijn technische en tactische kennis ter beschikking. Hij is de kapitein. Dat zal morgen niet anders zijn dan gisteren. Of we hem klaarstomen om de toekomstige voorzitter te worden? Als we samen over al die insinuaties praten moeten we lachen. Er liggen al carrièrepaden klaar waar hij zelf niet aan denkt. Maar hij wil natuurlijk wel leren van Wouter Vandenhaute en van mij. Maar dat geldt ook omgekeerd." Kompany kon ook in de leer gaan bij Pep Guardiola, maar deed dat niet. Waarom? "Dat is de vraag van 1 miljoen. We hebben een lang gesprek met Vincent gehad, maar dat blijft onder ons. Er was meteen veel energie. We hebben gevoeld dat we dezelfde ambities hebben en tot 95 procent van onze ideeën delen. Voor Kompany voelde dit project op dit moment het beste aan." "Wouter, Vincent en ik, en voor een stuk ook Marc, als we dat allemaal in elkaar gepuzzeld krijgen, zullen er onvoorstelbare dingen gebeuren. Het is vooral dat geloof in elkaar dat er ontstaan is."

Of we Vincent klaarstomen om de toekomstige voorzitter te worden? Als we samen over al die insinuaties praten moeten we lachen

"70 miljoen lijkt een enorm bedrag, maar veel geld zit al in de club"

De bestuursleden beslisten gisteren ook om70 miljoen euro ter beschikking te stellen van de club. "Dat lijkt een enorm bedrag, maar vergeet niet dat 50 miljoen daarvan al in club zit", verduidelijkt Van Eetvelt. "Dat zijn geen nieuwe middelen. Maar het is de garantie dat die 50 miljoen in de club zal blijven. Dat is heel belangrijk in economisch zeer onzekere tijden. De inkomsten worden zwaar tot zeer zwaar aangetast." "De bijkomende injectie van 20 miljoen stelt ons in staat om toch op een gezonde manier door te gaan zonder dat we gedwongen worden om spelers te verkopen. De club is nu zeer gezond. En dat is vooral een mentale kwestie. Het is een groot verschil om nu te weten dat we deze kern kunnen samenhouden en die links of rechts nog kunnen versterken. Dat is veel aangenamer werken. We kunnen de juiste beslissingen in alle rust nemen. Dat zal je de komende weken en maanden ook merken."