Sporza @school #31: waarom spelen we rugby met een eivormige bal?

William Webb Ellis speelt voetbal met zijn handen

Volgens een bekende legende dankt de sport rugby haar naam aan de gelijknamige Engelse stad ten noorden van Londen. Het is 1823 wanneer William Webb Ellis, een student aan de ‘Rugby School’, de bal tijdens een voetbalwedstrijd plots in zijn handen neemt en zo de eerste stap zet richting het hedendaagse rugby.

In de begindagen van het voetbal bepaalt elke school zijn eigen spelregels, wat voor heel wat wrevel zorgt. De ene groep wil vooral de voeten gebruiken, terwijl de andere liever met de handen speelt. Het begin van een jarenlange discussie.

Of de legende rond William Webb Ellis nu waargebeurd is of niet, hij heeft er wel een belangrijke plaats in de sportgeschiedenis mee veroverd. Zo mag de winnaar van het WK rugby sinds 1987 steevast de Webb Ellis Cup de lucht in tillen.